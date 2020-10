Giro d’Italia 2020, ottava tappa: Alex Dowsett santifica lo Shabbath (Di sabato 10 ottobre 2020) Non aveva mai vinto una corsa da quando è entrata nel World Tour la Israel Start-Up Nation, la squadra il cui progetto ha preso vita due anni fa con la partenza del Giro d’Italia 2018 dalla Terra Santa. Oggi ha rotto il ghiaccio in modo appropriato, scegliendo per farlo il giorno della settimana sacro al popolo ebraico: il sabato. Il britannico Alex Dowsett ha vinto in modo enfatico l’ottava tappa di questa edizione della corsa rosa: 200 km esatti, tutti in terra pugliese, che portavano la carovana da Giovinazzo fino all’arrivo di Vieste sul Gargano. È stata una tappa bizzarra, disputata in realtà da solo sei corridori, mentre il gruppo ha pedalato in scioltezza giungendo al traguardo con quasi 14′ di distacco dal vincitore. Lo shock per la ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020) Non aveva mai vinto una corsa da quando è entrata nel World Tour la Israel Start-Up Nation, la squadra il cui progetto ha preso vita due anni fa con la partenza deld’Italia 2018 dalla Terra Santa. Oggi ha rotto il ghiaccio in modo appropriato, scegliendo per farlo il giorno della settimana sacro al popolo ebraico: il sabato. Il britannicoha vinto in modo enfatico l’di questa edizione della corsa rosa: 200 km esatti, tutti in terra pugliese, che portavano la carovana da Giovinazzo fino all’arrivo di Vieste sul Gargano. È stata unabizzarra, disputata in realtà da solo sei corridori, mentre il gruppo ha pedalato in scioltezza giungendo al traguardo con quasi 14′ di distacco dal vincitore. Lo shock per la ...

