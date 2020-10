Gallera: “In Lombardia 1100 contagi” (Di sabato 10 ottobre 2020) Era dal 12 maggio scorso che la regione non superava la soglia dei mille nuovi casi positivi giornalieri. In quel giorno ci fu un incremento di 1.033 nuovi contagiati Leggi su lastampa (Di sabato 10 ottobre 2020) Era dal 12 maggio scorso che la regione non superava la soglia dei mille nuovi casi positivi giornalieri. In quel giorno ci fu un incremento di 1.033 nuovi contagiati

MediasetTgcom24 : Covid, Gallera: 'In Lombardia 1.100 positivi nelle ultime 24 ore' #coronavirus - carlaruocco1 : L'ULTIMA DI GALLERA E #FONTANA: VACCINI PAGATI IL QUINTUPLO - secondo il Fatto Quotidiano Regione Lombardia ha paga… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, Gallera: “In regione 1.100 nuovi positivi” - Lichtung5 : Covid, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Gallera: «In Lombardia 1.100 nuovi casi in 24 ore» - Notiziedi_it : Covid, Gallera: in Lombardia 1.100 positivi, ma terapie intensive stabili -

Ultime Notizie dalla rete : Gallera “In Influenza: Gallera, 'tutti i medici di base coinvolti in campagna vaccinale'' Affaritaliani.it