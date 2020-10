Furti in abitazione tra la Campania e altre regioni, smantellata banda guidata da rom (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna banda formata da rom e italiani, con base a Castel Volturno (Caserta), responsabile di almeno trenta tra rapine e Furti in abitazione tra la Campania e altre regioni, è stata smantellata dalla Polizia di Stato con 13 arresti; dieci indagati sono finiti in carcere, tre ai domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La banda era capeggiata da rom di origine serba, dimoranti nel campo di Cupa Perillo a Scampia, quartiere del capoluogo partenopeo; quando stamani i poliziotti delle Squadre Mobili di Caserta e Napoli sono andati a prelevare gli indagati, hanno avuto difficoltà a districarsi tra le montagne di rifiuti e i tanti bambini che vi giocavano; è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUnaformata da rom e italiani, con base a Castel Volturno (Caserta), responsabile di almeno trenta tra rapine eintra la, è statadalla Polizia di Stato con 13 arresti; dieci indagati sono finiti in carcere, tre ai domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Laera capeggiata da rom di origine serba, dimoranti nel campo di Cupa Perillo a Scampia, quartiere del capoluogo partenopeo; quando stamani i poliziotti delle Squadre Mobili di Caserta e Napoli sono andati a prelevare gli indagati, hanno avuto difficoltà a districarsi tra le montagne di rifiuti e i tanti bambini che vi giocavano; è ...

