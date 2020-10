Decine di mucche uccise dal maltempo | il Soccorso Alpino recupera le carcasse in quota

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 10 ottobre 2020) I tecnici dele Speleologico Piemontese della delegazione di Mondovi’ sono intervenuti oggi nel comune di Ormea (Cuneo), uno dei territori piu’ colpiti dall’alluvione del 2-3 ottobre, perre una decina didimorte in. La richiesta è partita dal sindaco, su indicazione dell’ASL, come un’emergenza sanitaria per il rischio di contaminazione dei corsi d’acqua e dei terreni su cui erano dispersi gli animali morti per il. I tecnici delieri hanno radunato lee oggi hanno coordinato l’operazione con l’utilizzo di un elicottero privato che ha effettuato il trasporto a valle da una zona ...