Cristiano Ronaldo, una super villa per ogni cambio di maglia (Di sabato 10 ottobre 2020) Nelle classifiche annuali di Forbes spesso ai primi posti ci stanno campioni dello sport e soprattutto calciatori vincenti e di fama mondiale. Uno di questi è Cristiano Ronaldo cinque volte Pallone d'Oro che con il calcio ha fatto fortuna. L'attaccante della Juventus che nel corso della sua lunga e fortunata carriera, ha accumulato una ricchezza stimata di 870 milioni di euro, ha spesso acquistato case di lusso. Certo CR7 non può dimenticare da dove è partito ovvero dalla piccola Madera dove viveva con la famiglia in una piccola casa ma ben presto le cose sono cambiate. Nel 2019, Ronaldo ha visitato la sua vecchia casa per mostrare al figlio Cristiano Jr da dove veniva. "Ero così entusiasta che lui vedesse dove sono cresciuto", ha detto a TVI la punta bianconera.

