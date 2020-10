Covid, Crisanti contro treni pendolari: “Limitare spostamenti tra regioni” (Di sabato 10 ottobre 2020) A causa della pesante situazione Covid-19, il virologo Andrea Crisanti chiede di limitare gli spostamenti tra regioni. Nel mirino i treni pendolari. Torna a parlare l’esperto epidemiologo Andrea Crisanti sull’emergenza Covid-19. Infatti il noto direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell’università di Padova, durante un’intervista, ha affermato che bisogna limitare gli spostamenti da una … L'articolo Covid, Crisanti contro treni pendolari: “Limitare spostamenti tra regioni” proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) A causa della pesante situazione-19, il virologo Andreachiede di limitare glitra regioni. Nel mirino i. Torna a parlare l’esperto epidemiologo Andreasull’emergenza-19. Infatti il noto direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell’università di Padova, durante un’intervista, ha affermato che bisogna limitare glida una … L'articolo: “Limitaretra regioni” proviene da .

Adnkronos : #Crisanti: 'Casi saliranno ancora, 4 settimane per effetti - #covid misure' - ItalianPolitics : RT @ilmessaggeroit: Covid, Crisanti: «Limitare la mobilità tra Regioni per proteggere i territori meno colpiti» - ilmessaggeroit : Covid, Crisanti: «Limitare la mobilità tra Regioni per proteggere i territori meno colpiti» - BinaryOptionEU : RT '#Crisanti: 'Casi saliranno ancora, 4 settimane per effetti - #covid misure' - StefaniaFalone : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Casi saliranno ancora, 4 settimane per effetti - #covid misure' -