Coronavirus: per frenare la corsa del contagio “bar chiusi alle 17 in tutta la Lombardia” (Di sabato 10 ottobre 2020) Per frenare la nuova corsa del virus dovrebbe essere prevista la chiusura dei bar alle 17 in tutta la Lombardia per evitare assembramenti, con un appello a impegnarsi per “un’allerta sociale” contro il Covid19, dal momento che la situazione regionale per il momento è sotto controllo ma potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane: sono i 2 punti delineati al Corriere della Sera dal coordinatore dell’Unità di crisi della Regione per le terapie intensive e primario di Rianimazione al Policlinico di Milano, Antonio Pesenti. “Oggi in tutte le terapie intensive lombarde abbiamo 44 pazienti, il 100% con polmonite da Covid in ventilazione meccanica o intubati; significa che sono malati gravi come quelli di marzo e con una mortalità simile, intorno al 40 ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Perla nuovadel virus dovrebbe essere prevista la chiusura dei bar17 inla Lombardia per evitare assembramenti, con un appello a impegnarsi per “un’rta sociale” contro il Covid19, dal momento che la situazione regionale per il momento è sotto controllo ma potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane: sono i 2 punti delineati al Corriere della Sera dal coordinatore dell’Unità di crisi della Regione per le terapie intensive e primario di Rianimazione al Policlinico di Milano, Antonio Pesenti. “Oggi in tutte le terapie intensive lombarde abbiamo 44 pazienti, il 100% con polmonite da Covid in ventilazione meccanica o intubati; significa che sono malati gravi come quelli di marzo e con una mortalità simile, intorno al 40 ...

SkySport : ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic è guarito dal Covid-19 Doppio tampone negativo per lo svedese #SkySport #SerieA #Milan… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: epidemia accelera, per prima volta elementi criticità - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - francescatotolo : Dicono che bisogna mettere la #mascherina all’aperto anche per proteggere gli anziani e le persone con patologie gr… - GioChirilly : Non si fermeranno. Vociferano di un prossimo futuro #lockdown quando sanno bene che le persone non sono malate e va… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Tamponi e quarantene: ecco le regole per viaggiare al tempo del coronavirus Il Sole 24 ORE Il covid si rivela più potente delle streghe

Il covid ha fermato anche le streghe e i mostri. È successo a Borgo a Mozzano che, da oltre un quarto di secolo, ospita una delle manifestazioni più attese e di maggior successo della Lucchesia. Una m ...

Covid, scuole e locali bloccati ma a Caserta la movida non si ferma

De Luca è stato chiaro nella sua diretta Facebook di ieri, richiamando l'attenzione sui numeri in crescita costante e quindi sulla possibilità di un nuovo lockdown. I decreti ...

Il covid ha fermato anche le streghe e i mostri. È successo a Borgo a Mozzano che, da oltre un quarto di secolo, ospita una delle manifestazioni più attese e di maggior successo della Lucchesia. Una m ...De Luca è stato chiaro nella sua diretta Facebook di ieri, richiamando l'attenzione sui numeri in crescita costante e quindi sulla possibilità di un nuovo lockdown. I decreti ...