Controlli antidroga nei quartieri di periferia | da Nomentana a Boccea

(Di sabato 10 ottobre 2020) E’ di 14 arresti e 2 denunce tra Quarticciolo,, Ostiense, Tor Bella Monaca, Prenestina eil bilancio deidei Carabinieri del Comando provinciale di Roma che, negli ultimi giorni, hanno passato al setaccio le vie dellaromana e le note piazze di spaccio. I Carabinieri hanno anche sequestrato complessivamente circa mezzo chilo di droga – diverse centinaia di dosi tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e shaboo – e circa 6.400 euro in contanti ritenuti provento illecito dei pusher finiti in manette. In particolare, al Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato tre cittadini romani: una coppia, lui 33enne e lei 39enne, sorpresa a cedere dosi di cocaina ad un tossicodipendente in via Ostuni, e un 44enne trovato ...