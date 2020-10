Botta al ginocchio per Chiellini, in dubbio la presenza contro la Polonia (Di sabato 10 ottobre 2020) Il capitano della Nazionale italiana e difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha rimediato una Botta al ginocchio durante l’ultimo allenamento svolto a Coverciano. Al momento è in dubbio la sua presenza in campo, domani, contro la Polonia, nella terza giornata di Nations League. Il ct Mancini ha dichiarato, in conferenza stampa, che le condizioni del difensore saranno valutate con calma e poi si deciderà se schierarlo o preservarlo per la prossima partita. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Il capitano della Nazionale italiana e difensore della Juventus, Giorgio, ha rimediato unaaldurante l’ultimo allenamento svolto a Coverciano. Al momento è inla suain campo, domani,la, nella terza giornata di Nations League. Il ct Mancini ha dichiarato, in conferenza stampa, che le condizioni del difensore saranno valutate con calma e poi si deciderà se schierarlo o preservarlo per la prossima partita. L'articolo ilNapolista.

