Andrea Damante volta pagina dopo la De Lellis: avvistato con un'attrice

Il dj Andrea Damante ha forse una nuova fiamma? Dopo la rottura con la influencer Giulia De Lellis, è arrivato il momento di andare avanti.

Poche settimane fa Andrea Damante era fuori con amici, tra cui la bellissima Cecilia Rodriguez. Durante una IG story, Chechu ha inquadrato per sbaglio Andrea a cena con una donna. La fortunata è Elisa Visari. L'abbiamo visto in Don Matteo e nei film di Gabriele Muccino A casa tutti bene e Gli anni più belli. La bella attrice ha soli 19 anni, talmente tanto giovane che è stata protagonista di numerosi gossip tra i tiktoker più famosi.

