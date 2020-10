Alex De Angelis annuncia il ritiro

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il Gp di Francia è la gara del saluto diDe, che hato ieri il. Il pilota sanmarinese, veterano del mondiale, chiuderà la propria carriera in occasione dell’ultima tappa della MotoE, che si svolgerà proprio qui a Le Mans. Lo stessoha comunicato la decisione nella conferenza stampa del pre gara, dove ha spiegato le ragioni: “Arriva sempre il momento di smettere. Ecco, quel giorno per me è arrivato“, ha detto, con un filo di emozione, “È una decisione arrivata dal cuore“. Desi occuperà della sua attività di Team Manager, nella squadra che ha fondato e che è attiva nel CIV. D’ora in avanti si occuperà di aiutare i giovani ...