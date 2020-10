Alessandra Mastronardi è il tocco di classe della settimana

Leggi su iodonna

(Di sabato 10 ottobre 2020)di2020 di Giusi Ferré sfoglia la gallery Giovanissima – avrà avuto sì e no vent’anni – è riuscita a salvarsi dal peggiore degli imprevisti: il provino andato male. Così, adè rimasto il timore di esagerare e quando il regista di L’allieva, Fabrizio Costa, le ha detto di calcare la mano, quasi non voleva crederci. Ed è stata una bella rivincita per l’adolescente congedata con un “lei non farà mai l’attrice”. Protagonista ...