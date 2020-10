We are who we are: trama, cast, trailer e streaming della serie Sky diretta da Luca Guadagnino (Di venerdì 9 ottobre 2020) We are who we are: trama, cast e streaming della serie Sky diretta da Luca Guadagnino We are who we are è la nuova attesissima serie Sky composta da otto episodi e diretta da Luca Guadagnino, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dal 9 ottobre 2020. Un’opera che racconta il complesso mondo degli adolescenti di oggi, con l’inconfondibile tocco del regista di Chiamami col tuo nome, alla sua prima esperienza in tv. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming la serie We are who we are? Ecco tutto quello che c’è da ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) We are who we are:SkydaWe are who we are è la nuova attesissimaSky composta da otto episodi eda, in onda su Sky Atlantic e insu NOW TV dal 9 ottobre 2020. Un’opera che racconta il complesso mondo degli adolescenti di oggi, con l’inconfondibile tocco del regista di Chiamami col tuo nome, alla sua prima esperienza in tv. Ma qual è la, il, ile dove vedere inlaWe are who we are? Ecco tutto quello che c’è da ...

repubblica : Luca Guadagnino, 'We are who we are': 'Parla delle nostre fragilità' videointervista - LiberoPetrucci : In We are who we are i newyorkesi bianchi appena arrivati parlano italiano, l’addetta di colore che sta in Italia d… - beppecottafavi : RT @domanigiornale: Il debutto della serie su Sky Atlantic porta in televisione la ricerca dell’identità del corpo, che per la generazione… - Jonathan_Bazzi : RT @domanigiornale: Il debutto della serie su Sky Atlantic porta in televisione la ricerca dell’identità del corpo, che per la generazione… - domanigiornale : Il debutto della serie su Sky Atlantic porta in televisione la ricerca dell’identità del corpo, che per la generazi… -