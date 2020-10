Vaccini contro il Covid-19 per tutti: anche la Cina aderisce a Covax (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Cina ha annunciato di aver aderito allo strumento per l’accesso globale ai Vaccini contro il Covid-19. Il ministero degli Esteri di Pechino ha confermato la “firma di un accordo” con Gavi. “E’ un passo importante per la Cina – sostiene in una nota la responsabile del Dipartimento Informazione, Hua Chunying senza entrare nei dettagli del contributo del gigante asiatico – per rispettare l’impegno nella promozione di Vaccini come bene pubblico globale”. Pechino conferma la volontà di far sì che “i Paesi in via di sviluppo abbiano uguale accesso a Vaccini efficaci e sicuri”. Covax è codiretto da Gavi (Alleanza per i Vaccini), dalla Coalizione per ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Laha annunciato di aver aderito allo strumento per l’accesso globale aiil-19. Il ministero degli Esteri di Pechino ha confermato la “firma di un accordo” con Gavi. “E’ un passo importante per la– sostiene in una nota la responsabile del Dipartimento Informazione, Hua Chunying senza entrare nei dettagli del contributo del gigante asiatico – per rispettare l’impegno nella promozione dicome bene pubblico globale”. Pechino conferma la volontà di far sì che “i Paesi in via di sviluppo abbiano uguale accesso aefficaci e sicuri”.è codiretto da Gavi (Alleanza per i), dalla Coalizione per ...

RobertoBurioni : Una notizia molto positiva: questi dati, seppur preliminari, sembrano suggerire che uno dei vaccini contro COVID-19… - Luca24651048 : @blaineilmono @il_latinista Io non sono contro nulla per principio, di volta in volta valuto se la cosa è necessari… - il_latinista : @blaineilmono @Luca24651048 Siete? Ma come si permette? Lei mi conosce? Sono contro l'obbligo della mascherina, con… - nexus630 : @LucaBizzarri @flaviafratello Comincio a rimpiangere i bei vecchi tempi in cui i novax si battevano contro i vaccini per il morbillo..?? - blaineilmono : @Luca24651048 @il_latinista Siete contro l'obbligo, contro il #lockdown, contro i #vaccini, perché ledono le vostre… -