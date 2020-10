Tirocini pagati con i fondi europei, in Sicilia quasi 6mila ragazzi in attesa dei soldi. La Regione: “Colpa dei passaggi burocratici” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Doveva essere un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Ma per 6mila giovani Siciliani farsi pagare è diventato più difficile che trovare un’occupazione. È la storia di tanti under 25 che avevano partecipato al bando “Avviso 22/2018”, avviato dalla Regione Sicilia con i finanziamenti del Fondo sociale europeo. L’obiettivo dichiarato era “abbattere la difficoltà di transizione tra istruzione e mondo del lavoro per rafforzare l’occupazione”. Ma solo 500 tra coloro che sono stati selezionati per il lavoro nelle aziende e associazioni convenzionate sono riusciti a incassare i 500 euro mensili previsti. E non senza problemi. La battaglia dei 6mila va avanti infatti da ottobre 2019, quando hanno cominciato a lavorare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Doveva essere un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Ma pergiovanini farsi pagare è diventato più difficile che trovare un’occupazione. È la storia di tanti under 25 che avevano partecipato al bando “Avviso 22/2018”, avviato dallacon i finanziamenti del Fondo sociale europeo. L’obiettivo dichiarato era “abbattere la difficoltà di transizione tra istruzione e mondo del lavoro per rafforzare l’occupazione”. Ma solo 500 tra coloro che sono stati selezionati per il lavoro nelle aziende e associazioni convenzionate sono riusciti a incassare i 500 euro mensili previsti. E non senza problemi. La battaglia deiva avanti infatti da ottobre 2019, quando hanno cominciato a lavorare ...

clikservernet : Tirocini pagati con i fondi europei, in Sicilia quasi 6mila ragazzi in attesa dei soldi. La Regione: “Colpa dei pas… - Noovyis : (Tirocini pagati con i fondi europei, in Sicilia quasi 6mila ragazzi in attesa dei soldi. La Regione: “Colpa dei pa… - FASIbiz : Garanzia giovani 2021-27: Parlamento UE, piu' fondi e stop a tirocini non pagati - Dani_Rondinelli : Bisogna supera l’abuso di impiegare i giovani in tirocini sotto pagati che ingrossano le fila della precarietà e da… - Agenparl : Benifei (PD): Presa di posizione storica dell’Europarlamento, bandire tirocini non pagati e allargare diritti stagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tirocini pagati Tirocini pagati con i fondi europei, in Sicilia quasi 6mila ragazzi in attesa dei soldi Il Fatto Quotidiano Garanzia giovani 2021-27: Parlamento UE, piu' fondi e stop a tirocini non pagati

Con la disoccupazione giovanile in crescita, il Parlamento europeo chiede di rafforzare per il prossimo settennato il finanziamento di Garanzia giovani, definendo allo stesso tempo un quadro giuridico ...

Il PE invita i Paesi UE a sfruttare appieno la Garanzia europea per i giovani

Divieto di stage, tirocini e apprendistati non retribuiti Il Parlamento condanna la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti, che costituisce una forma di sfruttamento ...

Con la disoccupazione giovanile in crescita, il Parlamento europeo chiede di rafforzare per il prossimo settennato il finanziamento di Garanzia giovani, definendo allo stesso tempo un quadro giuridico ...Divieto di stage, tirocini e apprendistati non retribuiti Il Parlamento condanna la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti, che costituisce una forma di sfruttamento ...