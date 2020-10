Sindaco di Eboli arrestato per corruzione, era appena stato rieletto con l’80% dei voti (Di venerdì 9 ottobre 2020) NAPOLI – Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, abuso di ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, al sindaco di Eboli (Salerno), Massimo Cariello, e ad altri quattro indagati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Salerno che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) NAPOLI – Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, abuso di ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, al sindaco di Eboli (Salerno), Massimo Cariello, e ad altri quattro indagati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Salerno che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno.

