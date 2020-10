Quando il Libano ha perso i suoi giovani

osternimmer99 : @luigidimaio Quando hai un po' di tempo, occupati della vicenda dei pescatori rapiti in Libia, nelle mani dei miliz… - JonatanJet1 : @peppeprovenzano Se lei avesse vissuto vent'anni tra Kenia, libano ed Egitto saprebbe che lei non integra nessuno,… - GiovannaCampi3 : RT @dick_handley: @luigidimaio @MevlutCavusoglu @ItalyMFA La Turchia di Erdogan solidale con l'Italia? Gigggino, anche se hanno il tuo inca… - dick_handley : @luigidimaio @MevlutCavusoglu @ItalyMFA La Turchia di Erdogan solidale con l'Italia? Gigggino, anche se hanno il tu… - Danilo24961069 : @GassmanGassmann Io mi chiedo perché rischiare la vita di tutta la tua famiglia quando con 380 euro puoi partire da… -

La grande diaspora “Quando abbiamo fatto domanda a settembre per ottenere ... “L’economia libanese non è mai riuscita ad assorbire la manodopera istruita e qualificata, il Libano ha sempre fornito una ...Per me, il Libano era la mia casa, era mia madre ... a offrire un avvenire migliore a loro e alla vita quotidiana dei bambini. Quando sono entrato in scena, con le cineprese e l’équipe tecnica come ...