Propensione a fare rete da parte delle imprese, FVG primo posto in italia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Crescono a doppia cifra, con il traino della provincia di Udine, le imprese del Friuli Venezia Giulia che “fanno rete” e collocano la regione al primo posto in italia per Propensione all’utilizzo di questa forma di aggregazione, collaborazione e crescita aziendale. Al primo luglio 2020 in FVG sono 1.849 le imprese coinvolte in contratti di rete. Tra le due tipologie di rete esistenti, la rete-contratto con autonoma soggettività giuridica continua ad essere la più diffusa, impegnando 1.680 imprese, il 91% del totale, mentre le reti-soggetto interessano solo 169 imprese. Secondo le elaborazioni ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Crescono a doppia cifra, con il traino della provincia di Udine, ledel Friuli Venezia Giulia che “fanno” e collocano la regione alinperall’utilizzo di questa forma di aggregazione, collaborazione e crescita aziendale. Alluglio 2020 in FVG sono 1.849 lecoinvolte in contratti di. Tra le due tipologie diesistenti, la-contratto con autonoma soggettività giuridica continua ad essere la più diffusa, impegnando 1.680, il 91% del totale, mentre le reti-soggetto interessano solo 169. Secondo le elaborazioni ...

