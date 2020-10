Piazza Affari passa ad Euronext (Di venerdì 9 ottobre 2020) In poco meno di un mese il London Stock Exchange e Euronext hanno raggiunto l’accordo per la vendita di Piazza Affari alla cordata paneuropea centrata sulla borsa di Parigi. Le trattative, avviate in via esclusiva il 18 settembre scorso, si sono concluse come da pronostico col perfezionamento dell’accordo che porterà al controllo del Ftse Mib da parte di Euronext … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 9 ottobre 2020) In poco meno di un mese il London Stock Exchange ehanno raggiunto l’accordo per la vendita dialla cordata paneuropea centrata sulla borsa di Parigi. Le trattative, avviate in via esclusiva il 18 settembre scorso, si sono concluse come da pronostico col perfezionamento dell’accordo che porterà al controllo del Ftse Mib da parte di… InsideOver.

infoiteconomia : Piazza Affari cambia padrone: 4,325 miliardi per il passaggio da Lse al Consorzio Euronext con Cdp e Intesa - donofriocarlo1 : RT @rosariamato: Piazza Affari cambia padrone: 4,325 miliardi per il passaggio da Lse al Consorzio Euronext con Cdp … - rosariamato : Piazza Affari cambia padrone: 4,325 miliardi per il passaggio da Lse al Consorzio Euronext con Cdp … - TV7Benevento : Euronext-Cdp acquisisce Piazza Affari per 4,32 mld... - angiuoniluigi : RT @repubblica: Lse vende a Euronext-Cdp Piazza Affari per 4,325 miliardi [di ROSARIA AMATO] [aggiornamento delle 08:54] -