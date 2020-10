Piazza Affari passa a Euronext per 4,3 miliardi: trovato l’accordo per l’acquisto dell’intera partecipazione del London Stock Exchange (Di venerdì 9 ottobre 2020) Piazza Affari passa a Euronext. È stato trovato l’accordo tra il consorzio paneuropeo, di cui fanno parte anche Cdp Equity e Intesa Sanpaolo, e il London Stock Exchange per un valore patrimoniale di 4,325 miliardi di euro, più un importo aggiuntivo che riflette la generazione di cassa da completare. Lo ha confermato lo stesso Lse in una nota in cui, appunto, conferma di aver accettato l’offerta di Euronext per la vendita la sua intera partecipazione in Borsa Italiana. L'articolo Piazza Affari passa a Euronext per 4,3 miliardi: trovato l’accordo per l’acquisto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020). È statol’accordo tra il consorzio paneuropeo, di cui fanno parte anche Cdp Equity e Intesa Sanpaolo, e ilper un valore patrimoniale di 4,325di euro, più un importo aggiuntivo che riflette la generazione di cassa da completare. Lo ha confermato lo stesso Lse in una nota in cui, appunto, conferma di aver accettato l’offerta diper la vendita la sua interain Borsa Italiana. L'articoloper 4,3l’accordo per l’acquisto ...

