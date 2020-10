Monica Bellucci, la figlia Deva sempre più uguale a lei: eccola in copertina (Di venerdì 9 ottobre 2020) La figlia di Monica Bellucci è sempre più bella, e non smette di somigliare a sua madre. Adesso, all’età di 16 anni, Deva è sulla copertina di Elle. Deva Cassel è figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ed è la primogenita nata dal matrimonio tra i due, che si sono conosciuti nel 1996 sul … L'articolo Monica Bellucci, la figlia Deva sempre più uguale a lei: eccola in copertina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ladipiù bella, e non smette di somigliare a sua madre. Adesso, all’età di 16 anni,è sulladi Elle.Cassel èdie Vincent Cassel, ed è la primogenita nata dal matrimonio tra i due, che si sono conosciuti nel 1996 sul … L'articolo, lapiùa lei:inproviene da www.meteoweek.com.

