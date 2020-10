McKennie: «Pirlo? È stato uno dei motivi per cui sono venuto alla Juventus» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Weston McKennie, centrocampista della Juve, commenta il suo arrivo in bianconero e le prime impressioni. Le sue parole Intervistato da ESPN, Weston McKennie, centrocampista della Juve, ha commentato le sue prime impressioni dopo l’arrivo in bianconero CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE RONALDO – «È un onore essere con lui. Ricordo la prima volta che l’ho visto, ho detto ‘Oh, Weston, stai calmo’. È un ragazzo genuino, va dritto al punto. Scherziamo, mi chiama ‘Texas Boy’. Potrebbe essere snob ma non è così, ti aiuta e supporta a prescindere dalla tua età o carriera». Pirlo – «Non ho niente di cui lamentarmi, è stato uno dei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Weston, centrocampista della Juve, commenta il suo arrivo in bianconero e le prime impressioni. Le sue parole Intervida ESPN, Weston, centrocampista della Juve, ha commentato le sue prime impressioni dopo l’arrivo in bianconero CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE RONALDO – «È un onore essere con lui. Ricordo la prima volta che l’ho visto, ho detto ‘Oh, Weston, stai calmo’. È un ragazzo genuino, va dritto al punto. Scherziamo, mi chiama ‘Texas Boy’. Potrebbe essere snob ma non è così, ti aiuta e supporta a prescindere dtua età o carriera».– «Non ho niente di cui lamentarmi, èuno dei ...

