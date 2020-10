Massimo Ferrero minacciato con proiettili: “Ho paura per i miei figli. Vengano a dirmelo vis a vis” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono momenti di ansia e agitazione per Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, che ha ricevuto nelle scorse ore via social e non solo minacce anche di morte. Insulti e una busta con dei proiettili che non lasciano spazio ad interpretazioni. Raggiunto da Adnkronos, il patron blucerchiato si è detto piuttosto preoccupato per la situazione di sicurezza sua e della famiglia.Ferrero: "Ho paura per i miei figli"caption id="attachment 403469" align="alignnone" width="603" Ferrero (getty images)/caption"Ci convivo male, ma ci convivo e continuo sulla mia strada", ha esordito Ferrero. "Ma ho paura per i miei figli. Solo questo. Certo che sarebbe meglio non ricever queste minacce ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono momenti di ansia e agitazione per, presidente della Sampdoria, che ha ricevuto nelle scorse ore via social e non solo minacce anche di morte. Insulti e una busta con deiche non lasciano spazio ad interpretazioni. Raggiunto da Adnkronos, il patron blucerchiato si è detto piuttosto preoccupato per la situazione di sicurezza sua e della famiglia.: "Hoper i"caption id="attachment 403469" align="alignnone" width="603"(getty images)/caption"Ci convivo male, ma ci convivo e continuo sulla mia strada", ha esordito. "Ma hoper i. Solo questo. Certo che sarebbe meglio non ricever queste minacce ...

