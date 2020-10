Maltempo, da Reale Group sostegno a Piemonte, Liguria e Val d’Aosta (Di venerdì 9 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Le tre regioni italiane flagellate dal Maltempo di venerdì e sabato scorso, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, hanno subito danni ingenti con dispersi e vittime. Reale Group ha stanziato un fondo fino a 5 milioni di euro, finalizzato a portare un aiuto concreto alle famiglie e alle aziende assicurate con Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, che non abbiano previsto le coperture per alluvione all’interno delle loro polizze. “La scorsa settimana, il Nord Italia, ha subito molti danni dovuti agli eventi naturali – afferma Luigi Lana, presidente di Reale Group – Reale Group, come già fatto in precedenti occasioni, vuole dimostrare la propria vicinanza ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Le tre regioni italiane flagellate daldi venerdì e sabato scorso,e Val d’Aosta, hanno subito danni ingenti con dispersi e vittime.ha stanziato un fondo fino a 5 milioni di euro, finalizzato a portare un aiuto concreto alle famiglie e alle aziende assicurate conMutua e Italiana Assicurazioni, che non abbiano previsto le coperture per alluvione all’interno delle loro polizze. “La scorsa settimana, il Nord Italia, ha subito molti danni dovuti agli eventi naturali – afferma Luigi Lana, presidente di, come già fatto in precedenti occasioni, vuole dimostrare la propria vicinanza ai ...

