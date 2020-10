Liliana Segre, ultimo discorso pubblico ad Arezzo: “Ho scelto la vita e sono diventata libera” – VIDEO (Di venerdì 9 ottobre 2020) Liliana Segre ha tenuto il suo ultimo discorso pubblico rivolto ai giovani, la senatrice fa sapere di aver scelto la vita diventando libera Liliana Segre, senatrice sopravvissuta ai campi di sterminio, stamattina ad Arezzo alla Cittadella della Pace di Rondine ha tenuto il suo ultimo discorso pubblico rivolto ai giovani. Nascerà un’arena naturale di pace … L'articolo Liliana Segre, ultimo discorso pubblico ad Arezzo: “Ho scelto la vita e sono diventata libera” – ... Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 ottobre 2020)ha tenuto il suorivolto ai giovani, la senatrice fa sapere di averladiventando libera, senatrice sopravvissuta ai campi di sterminio, stamattina adalla Cittadella della Pace di Rondine ha tenuto il suorivolto ai giovani. Nascerà un’arena naturale di pace … L'articoload: “Holalibera” – ...

