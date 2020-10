Le punizioni del covid-19 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mio figlio di 7 anni è rientrato da scuola rattristato e mortificato perché era stato messo in punizione durante la ricreazione. La sua colpa? Stava toccando un compagno mentre giocavano. Stiamo arrivando a tanto contro il covid? Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mio figlio di 7 anni è rientrato da scuola rattristato e mortificato perché era stato messo in punizione durante la ricreazione. La sua colpa? Stava toccando un compagno mentre giocavano. Stiamo arrivando a tanto contro il? Leggi

Ultime Notizie dalla rete : punizioni del Le punizioni del covid-19 - Claudio Rossi Marcelli Internazionale Le punizioni del covid-19

Ma se si è trattato di un caso isolato, puoi spiegare a tuo figlio che le maestre stanno subendo una grandissima pressione e può capitare che siano più nervose del solito. La punizione è stata ...

Fantacalcio, i tiratori di punizioni e corner in Serie A

In aumento tensione ed adrenalina in vista dell'asta del Fantacalcio. Ecco per tutti i Fantallenatori un elenco dei tiratori di calci di punizione e dei tiratori dei corner della Serie A: una analisi ...

