Jimi Hendrix, il corpo elettrico a fumetti (Di sabato 10 ottobre 2020) Nel 1980 la versione italiana della rivista Rolling Stones affidava a Matteo Guarnaccia il compito di realizzare un albo a fumetti per il decennale della morte di Jimi Hendrix. L'opera ricevette i complimenti di Gilbert Shelton, il «papà» dei Freak Brothers, e del «cannibale» Stefano Tamburini, ma negli anni 80 – commenta Guarnaccia – «parlare di musicisti psichedelici e controcultura era considerato un pericoloso segnale di passatismo». Diventato introvabile, quell'album a fumetti è tornato ora disponibile, ristampato da ComicOut con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

