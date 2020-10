Imprese | si chiude Igf Italia 2020 | oltre 150 relatori e 30 appuntamenti in 3 giorni

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Lab) - Si conclude oggi la tredell'Internet Governance Forum, l'iniziativa, condotta sotto l'egida delle Nazioni Unite, che favorisce il confronto e il dibattito tra tutte le parti interessate alla governance di Internet. Organizzato quest'anno da Unioncamere, InfoCamere, la rete dei Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio e Camera di commercio di Cosenza, con il patrocinio dei ministeri per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione e dello Sviluppo economico, la collaborazione di Agid - Agenzia per l'digitale, Politecnico di Torino, Università della Calabria, Stati generali dell'innovazione e AssoTLD e l'adesione di 54 Camere di commercio, il Forum ha visto succedersi dal 7 ottobre ad oggi 30ai ...

vincemotta : RT @GSErinnovabili: Chiude @FrancescoVetr1: Il Protocollo d'intesa tra GSE e @AnitaAssocia si prefigge l’obiettivo di approfondire, entro 3… - AnitaAssocia : RT @GSErinnovabili: Chiude @FrancescoVetr1: Il Protocollo d'intesa tra GSE e @AnitaAssocia si prefigge l’obiettivo di approfondire, entro 3… - GSErinnovabili : Chiude @FrancescoVetr1: Il Protocollo d'intesa tra GSE e @AnitaAssocia si prefigge l’obiettivo di approfondire, ent… - lorenzogps : chiedi anche tu l'intervento dell'esercito nelle strade, cerchiamo di evitare un nuovo lookdown, pensa alle imprese… - Cannoni_F : RT @AliaServizi: -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese chiude

LiberoQuotidiano.it

L'articolata kermesse si conclude oggi con la premiazione delle imprese che si sono aggiudicate il 'Top of the PID - IGF 2020', l'iniziativa promossa dai PID delle Camere di commercio d'Italia e di ...Se chiude un calzaturificio, questo non riapre più e l’artigianalità ... che dà lavoro a migliaia di famiglie - conclude il presidente Sani - dove molte imprese, nonostante le misure messe in atto, ...