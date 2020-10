Il Recovery Fund ora è sempre più lontano (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’ipotesi di un accordo sul Bilancio Ue destinato a governare le finanze comunitarie dal 2021 al 2027 e di avere al suo centro il Recovery Fund si allontana sempre di più dopo la brusca interruzione dell’interlocuzione tra Parlamento e Consiglio europeo. Il governo tedesco di Angela Merkel aveva forzato la mano di recente, per mezzo del Ministro delle Finanze Olof Scholz, portando … Il Recovery Fund ora è sempre più lontano InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’ipotesi di un accordo sul Bilancio Ue destinato a governare le finanze comunitarie dal 2021 al 2027 e di avere al suo centro ilsi allontanadi più dopo la brusca interruzione dell’interlocuzione tra Parlamento e Consiglio europeo. Il governo tedesco di Angela Merkel aveva forzato la mano di recente, per mezzo del Ministro delle Finanze Olof Scholz, portando … Ilora èpiùInsideOver.

