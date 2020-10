Il Giornale: Mertens in giro per ristoranti è l’ennesima dimostrazione di sciatteria del calcio (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Mettiamoli tutti in una bolla. Lo ha fatto la Nba concentrandosi a Disneyland, perché mai il calcio italiano non può rinchiudersi a Gardaland (così i giovinetti si distraggono un po’) e concludere il campionato?” Lo scrive Riccardo Signori sul Giornale. “I calciatori cadono come mosche sotto i colpi del virus. E non sappiamo quanto siano colpevoli o innocenti quando il tampone segnala “positivo”. Ma il calcio e i calciatori dei campionati nostri devono darsi una bella regolata”. Perché le tv dovrebbero pagare “lo spettacolo del campionato più irregolare della storia?”, scrive Signori. “Perché dobbiamo fare i conti con partite annullate per bizze e contro bizze di tutto questo mondo abituato a prendersi la torta senza nemmeno offrire ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Mettiamoli tutti in una bolla. Lo ha fatto la Nba concentrandosi a Disneyland, perché mai ilitaliano non può rinchiudersi a Gardaland (così i giovinetti si distraggono un po’) e concludere il campionato?” Lo scrive Riccardo Signori sul. “I calciatori cadono come mosche sotto i colpi del virus. E non sappiamo quanto siano colpevoli o innocenti quando il tampone segnala “positivo”. Ma ile i calciatori dei campionati nostri devono darsi una bella regolata”. Perché le tv dovrebbero pagare “lo spettacolo del campionato più irregolare della storia?”, scrive Signori. “Perché dobbiamo fare i conti con partite annullate per bizze e contro bizze di tutto questo mondo abituato a prendersi la torta senza nemmeno offrire ...

napolista : Il Giornale: #Mertens in giro per ristoranti è l’ennesima dimostrazione di sciatteria del calcio Il calcio e i calc… - AleZino2 : @FabrizioRho @SpudFNVPN può rilanciare quello che vuole ma le cose sono molto chiare. foto di Mertens del 1 ottobre… - ValNap1926 : @tuttonapoli Ma ha puntato su questo fin da subito, convinto forse cm i suoi tifosi dalla foto sul giornale di Mert… - SilviaPrato1 : RT @Anna_1897: @FrankRuJuve Io mi chiedo, se per la ASL c’era il rischio di forte contagio perché non ha bloccato tutto subito ? Non solo n… - vikingjuve1979 : RT @Anna_1897: @FrankRuJuve Io mi chiedo, se per la ASL c’era il rischio di forte contagio perché non ha bloccato tutto subito ? Non solo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale Mertens Il Giornale: Mertens in giro per ristoranti è l'ennesima dimostrazione di sciatteria del calcio ilnapolista Del Genio: “Tante polemiche sul rinvio solo perché c’è la Juve di mezzo, impensabile scendere in campo”

Addirittura giornalisti parlano di dove è andato a mangiare Mertens dai social, ma era giovedì e non era ancora scattata la misura. Ci sono ancora 17 giocatori positivi del Genoa che ha affrontato il ...

Roland Garros: Sonego, Sinner e la Trevisan volano agli ottavi di finale

FRANCESCO LOIACONO - Nel terzo turno del torneo di tennis maschile del Roland Garros a Parigi Lorenzo Sonego ha vinto 7-6 6-3 7-6 contro l’americano Fritz. Jannick Sinner ha superato 6-3 7-5 7-5 l’arg ...

Addirittura giornalisti parlano di dove è andato a mangiare Mertens dai social, ma era giovedì e non era ancora scattata la misura. Ci sono ancora 17 giocatori positivi del Genoa che ha affrontato il ...FRANCESCO LOIACONO - Nel terzo turno del torneo di tennis maschile del Roland Garros a Parigi Lorenzo Sonego ha vinto 7-6 6-3 7-6 contro l’americano Fritz. Jannick Sinner ha superato 6-3 7-5 7-5 l’arg ...