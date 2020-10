I divorzi aumentano con il coronavirus E le nuove esigenze impattano su lavoro e welfare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 ottobre 2020) di Jakub Stanislaw Golebiewski Che in Italia manchi una “cultura della separazione” siamo tutti d’accordo. Un gap importante che trascina le famiglie a scontrarsi con numerose difficoltà tra consultori familiari, aule di tribunale e consulenze tecniche d’ufficio e, a quanto pare, la situazione col tempo andrà peggiorando. In Italia ogni giorno ci sono oltre 250 coppie che si separano oano, sabato e domenica inclusi. Nell’86,4% dei casi si tratta di una separazione consensuale, mentre nel restante 13,6% di separazioni giudiziali dati 2015. L’Istat ci ricorda inoltre che la quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alla moglie sale al 60% e arriva al 69% per le madri con almeno un figlio minorenne. Si mantiene stabile la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre ...