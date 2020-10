Grande Fratello Vip, ecco chi entrerà all’interno della casa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip, con quella di questa sera, giunge alla sua ottava puntata. Nel Reality Show più longevo d’Italia, e per il secondo anno consecutivo condotto da Alfonso Signorini, è già successo di tutto. Dalla struggente lettera di Gabriel Garko dove dichiara di essere omosessuale, alla confessione di Adua del Vasco sulla finta relazione avuta con Massimiliano Morra (anch’esso all’interno della casa del GF Vip), passando per le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio. Tanta carne al fuoco in questa quinta edizione del Reality di Canale 5 e a quanto pare non è finita qui! Grande Fratello Vip, un nuovo ingresso che potrebbe sconvolgere gli equilibri della casa Se gli appassionati del ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) IlVip, con quella di questa sera, giunge alla sua ottava puntata. Nel Reality Show più longevo d’Italia, e per il secondo anno consecutivo condotto da Alfonso Signorini, è già successo di tutto. Dalla struggente lettera di Gabriel Garko dove dichiara di essere omosessuale, alla confessione di Adua del Vasco sulla finta relazione avuta con Massimiliano Morra (anch’esso all’internodel GF Vip), passando per le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio. Tanta carne al fuoco in questa quinta edizione del Reality di Canale 5 e a quanto pare non è finita qui!Vip, un nuovo ingresso che potrebbe sconvolgere gli equilibriSe gli appassionati del ...

Due gli appuntamenti settimanali, il lunedì ed il venerdì sempre in diretta e in prima serata su Canale 5 Mediaset, la nuova puntata della nuova edizione italiana con tanti concorrenti del Grande ...

Adua e Zorzi, confronto al GF Vip. Lei confessa: “Ho detto una bugia”

C’è finalmente stato un chiarimento tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Negli ultimi giorni i due si sono più volte scontrati ...

C'è finalmente stato un chiarimento tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Negli ultimi giorni i due si sono più volte scontrati ...