GF Vip, il passato tormentato di Patrizia De Blanck: l’esperienza con la droga (Di venerdì 9 ottobre 2020) Patrizia De Blanck e la droga: la confessione inaspettata della contessa sul suo passato. L’uso di stupefacenti l’aveva ridotta in pessime condizioni Patrizia De Blanck Fonte TwitterIl Grande Fratello Vip si sta confermando come uno dei programmi più seguiti. In termini di ascolti, lo show – condotto da Alfonso Signorini – migliora di puntata in puntata. I concorrenti all’interno della casa hanno presa sul pubblico, ormai incuriosito e divertito dalla personalità straripante di alcuni di essi. Chi senza dubbio si è affermata come una delle protagoniste – con la sua sfrontatezza e un’innegabile simpatia travolgente – è certamente Patrizia De Blanck. La contessa ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020)Dee la: la confessione inaspettata della contessa sul suo. L’uso di stupefacenti l’aveva ridotta in pessime condizioniDeFonte TwitterIl Grande Fratello Vip si sta confermando come uno dei programmi più seguiti. In termini di ascolti, lo show – condotto da Alfonso Signorini – migliora di puntata in puntata. I concorrenti all’interno della casa hanno presa sul pubblico, ormai incuriosito e divertito dalla personalità straripante di alcuni di essi. Chi senza dubbio si è affermata come una delle protagoniste – con la sua sfrontatezza e un’innegabile simpatia travolgente – è certamenteDe. La contessa ...

atuttonotizie : Chi è Guenda Goria del Grande Fratello Vip 5: la giovane attrice, figlia di Maria Teresa Ruta, che è stata protagon… - BasilioPetruzza : Si è parlato solo e soltanto di #elisabettagregoraci come una donna forte, senza ombre e con un passato da moglie i… - BufalaBufla : @sonia172505 Personalmente ho visto la prima stagione del GF e nemmeno una dei GFVIP. Ci sono passato ieri, ma non… - the_uglytruth3 : Allora, albergo che ospita i vip, tira fuori i video di sorveglianza e vediamo se gli ha passato solo la pomata o l… - s4mw1s3 : Adua tu non fai schifo per quello che hai fatto in passato, sei ridicola solo per come cerchi di far passare tommas… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip passato GF Vip, il passato tormentato di Patrizia De Blanck: l'esperienza con la... CheNews.it Paolo Brosio: sconfitto il Covid è pronto per il Grande Fratello VIP!

Dopo due tamponi negativi, finisce l'incubo Covid-19 per Paolo BrosioQuando si parla di Covid-19 si fa riferimento a un virus che può contagiare chiunque, senza fare discriminazioni tra celebrità e se ...

GF Vip, le anticipazioni di stasera: eliminato, mistero Elisabetta, ospiti

Le anticipazioni per la puntata che andrà in onda stasera del GF Vip, parlano di chi verrà eliminato, gli ospiti e il mistero Elisabetta.

Dopo due tamponi negativi, finisce l'incubo Covid-19 per Paolo BrosioQuando si parla di Covid-19 si fa riferimento a un virus che può contagiare chiunque, senza fare discriminazioni tra celebrità e se ...Le anticipazioni per la puntata che andrà in onda stasera del GF Vip, parlano di chi verrà eliminato, gli ospiti e il mistero Elisabetta.