Eboli | arrestato per corruzione sindaco appena rieletto

corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio e falso ideologico. Con queste accuse il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, è stato arrestato. Il primo cittadino, appena eletto con il 79,8% dei voti, è finito ai domiciliari. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli e dal pm Francesco Rotondo, riguarda presunte … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

