Destra o Sinistra? Poco cambia per la gente onesta e per bene! (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Giacomo-TO. In Italia da tempo non esiste più nè Destra, nè Sinistra, nè centro. In Italia da tempo esistono solo due grandi contenitori: CentroDestra e CentroSinistra, nei quali può entrare di tutto e di più. La Destra sociale non esiste più. Come non esiste più una Sinistra degli operai e dei lavoratori. Anche se … Leggi su freeskipper (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Giacomo-TO. In Italia da tempo non esiste più nè, nè, nè centro. In Italia da tempo esistono solo due grandi contenitori: Centroe Centro, nei quali può entrare di tutto e di più. Lasociale non esiste più. Come non esiste più unadegli operai e dei lavoratori. Anche se …

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Caos mascherin… - carlogubi : Mi spiegate perché a sinistra si chiede perfino agli ex democristiani una continua abiura dal terrorismo rosso e da… - ricpuglisi : Il sovranismo sciocco nel centro destra è un alibi fantastico per lo statalismo sciocco nel centro sinistra. - aronhector1861 : @latwittipe @famaisano Sì, certo. Ma per pescare in quel bacino probabilmente è meglio fare bene il sindaco di Roma… - DanieleProietto : RT @EsercitoBastoni: @gabrillasarti2 @Stefbazzi @Taxistalobbyst @DanieleProietto @ChiodiDonatella @LUDOVICOTODINI @FabrizioSantori @d_esser… -

Ultime Notizie dalla rete : Destra Sinistra Giorgio Gaber, La storia di Destra-Sinistra R3M Roma, ipotesi Giletti candidato sindaco per il centrodestra. Calenda fa paura al Pd

ROMA La battaglia per Roma 2021 è appena cominciata ma già a destra e a sinistra si moltiplicano le preoccupazioni. C’è chi, dentro la Lega, considerando il flop ...

Rocca di Papa, l'Anpi: "Componenti del centrosinistra stanno ricevendo accuse infamanti da destra: atteggiamento inqualificabile"

ROCCA DI PAPA (attualità) - La denuncia dell'associazione ilmamilio.it - nota stampa Riceviamo e pubblichiamo: 'Già a conoscenza delle minacce subite dal Comandate della Polizia Locale, apprendiamo ch ...

ROMA La battaglia per Roma 2021 è appena cominciata ma già a destra e a sinistra si moltiplicano le preoccupazioni. C’è chi, dentro la Lega, considerando il flop ...ROCCA DI PAPA (attualità) - La denuncia dell'associazione ilmamilio.it - nota stampa Riceviamo e pubblichiamo: 'Già a conoscenza delle minacce subite dal Comandate della Polizia Locale, apprendiamo ch ...