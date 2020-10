Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione (Di venerdì 9 ottobre 2020) Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione Non è la prima volta che parliamo di tipologie di Danno, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “Danno”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di “Danno erariale“, ovvero di Danno prodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina della prescrizione in materia. Se ti interessa saperne di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020): cos’è,inNon è la prima volta che parliamo di tipologie di, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di ““, ovvero diprodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina dellain materia. Se ti interessa saperne di ...

Charles_Indie : @VeroDeRomanis @OttoemezzoTW Serve un processo storico a una intera classe politica per il colossale danno erariale… - rameau987 : @RobbieGalante Danno erariale - cronachemezzog : TASSE AUTO LUCANE: DANNO ERARIALE CONFERMATO - cronachelucane : TASSE AUTO LUCANE: DANNO ERARIALE CONFERMATO - Truffa cilindrata motore: in Appello regge l'accusa per Trivigno (Ac… - luca_biasi : @giuseppetp55 Si chiama danno erariale: possono essere condannati a ripagarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Danno erariale TASSE AUTO LUCANE: DANNO ERARIALE CONFERMATO Cronache TV MISURE COVID Pattuglie soltanto in centro storico Le forze dell'ordine,

Nelle sedi istituzionali si chiariscono i concetti danno erariale per il mancato pagamento di presunti rimborsi fra Enti Locali? Per quanto si capisce vi è carenza di dialogo fra i datori di lavoro, ...

Aggregazione A2A-Aeb: interrogazione alla Commissione europea

“Il mancato esperimento di gare pubbliche oltre che creare un danno erariale viola la disciplina della concorrenza. Proprio per questo è in corso l’istruttoria dell’Autorità garante per la concorrenza ...

Nelle sedi istituzionali si chiariscono i concetti danno erariale per il mancato pagamento di presunti rimborsi fra Enti Locali? Per quanto si capisce vi è carenza di dialogo fra i datori di lavoro, ...“Il mancato esperimento di gare pubbliche oltre che creare un danno erariale viola la disciplina della concorrenza. Proprio per questo è in corso l’istruttoria dell’Autorità garante per la concorrenza ...