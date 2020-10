Cortei | striscioni e attivisti incatenati I Fridays for Future tornano in piazza – Le immagini

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Non si vedevano così tante persone scendere inin nome della lotta al cambiamento climatico da prima del lockdown. In tutta Italia glidifor, e non solo, sono tornati a manifestare in oltre cento città. Non sono mancati neppure gesti eclatanti, conche si sonosia a Torino che a Roma. Il timore è che l’emergenza Covid possa indurre il governo a rimandere nuovamente gli interventi in campo ambientale. Non sorprende quindi che iforchiedano di usare le risorse del Recovery Fund per centrare gli obiettivi climatici fissati dall’Ue. recovery fund protesteIl tuo browser non supporta il tag iframe Soltanto in Toscana, il movimento ispirato a Greta ...