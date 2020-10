Corsa al Campidoglio, Calenda accende la miccia delle primarie col Pd (Di venerdì 9 ottobre 2020) Scintille tra Carlo Calenda, da più parti spinto a candidarsi per il Campidoglio, e il Pd di Roma.“Ma come?! Ma queste primarie non erano fondamentali? Aò Pd”, chiede su twitter il leader di Azione dopo che il vicesegretario Andrea Orlando aveva espresso dubbi sul metodo di scelta del candidato a Roma. Calenda ha postato il titolo di un articolo sul Corriere.it in cui si legge: ‘Elezioni comunali Roma 2021, il groviglio Campidoglio. Il Pd a caccia di un big, le pressioni su Sassoli per evitare le primarie’.“Ma Calenda vuole fare il sindaco di Roma o dividere e attaccare il Pd L’avversario è la destra”, gli ribatte, sempre su twitter, il segretario romano dem Andrea Casu.Intanto arriva la benedizione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Scintille tra Carlo, da più parti spinto a candidarsi per il, e il Pd di Roma.“Ma come?! Ma questenon erano fondamentali? Aò Pd”, chiede su twitter il leader di Azione dopo che il vicesegretario Andrea Orlando aveva espresso dubbi sul metodo di scelta del candidato a Roma.ha postato il titolo di un articolo sul Corriere.it in cui si legge: ‘Elezioni comunali Roma 2021, il groviglio. Il Pd a caccia di un big, le pressioni su Sassoli per evitare le’.“Mavuole fare il sindaco di Roma o dividere e attaccare il Pd L’avversario è la destra”, gli ribatte, sempre su twitter, il segretario romano dem Andrea Casu.Intanto arriva la benedizione ...

