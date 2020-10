(Di venerdì 9 ottobre 2020) 'Quello che noi dobbiamo fare sono, ma occorre soprattutto;'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana, in merito all'aumento dei casi di Covid. 'Mi ...

Socrotico : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Lamorgese: 'Controlli serrati, serve senso di responsabilità' #CORONAVIRUS - MassimoChiaram7 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Lamorgese: 'Controlli serrati, serve senso di responsabilità' #CORONAVIRUS - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lamorgese: 'Controlli serrati, serve senso di responsabilità' #CORONAVIRUS - frankietheone1 : RT @repubblica: Coronavirus: tampone per chi arriva da sei Paesi Ue, compresa la Francia. Bonaccini a Lamorgese: 'Più controlli' [aggiornam… - repubblica : Coronavirus: tampone per chi arriva da sei Paesi Ue, compresa la Francia. Bonaccini a Lamorgese: 'Più controlli' [a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lamorgese

TGCOM

Milano, 09 ott 19:12 - (Agenzia Nova) - "Con gli sbarchi in Sicilia ci sono casi di covid anche se, va detto, percentualmente sono un numero minimo rispetto a quello che abbiamo... (Rem) ..."Per questo ho chiesto al ministro Lamorgese, come presidente della Conferenza delle Regioni, che nei territori l'attivazione dei controlli sia garantita anche da parte delle forze dell'ordine".