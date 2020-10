Coronavirus | i numeri in chiaro La fisica Paolotti | «Se non cambiamo strategia | andremo incontro al peggio»

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (9 ottobre)Il bollettino della Protezione civile di oggi, 9 ottobre sull’andamento dell’epidemia daapre con +5.372 positivi in 24 ore. Secondo le analisi, un dato così altro non si vedeva dal 28 di marzo. Ieri erano +4.458. Sono poi 28 le vittime conteggiate nell’ultima giornata. I dati arrivano a fronte di quasi 130mila tamponi eseguiti. Lombardia, Campania e Lazio trainano il resto delle Regioni per numero di nuovi casi di contagio giornalieri. Una fotografia, secondo Daniela, ricercatrice della Fondazione Isi di Torino, molto preoccupante. Dottoressa, a che punto siamo con la pandemia? «La situazione non è delle più incoraggianti soprattutto in alcune regioni come la Campania. E non è solo il numero casi alto di positivi ma ...