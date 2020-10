Baronissi | multa a commerciante senza mascherina

Leggi su anteprima24

(Sa) – Si incrementano anche i controlli adopo la paura e l'allarme generato dal contagio diffuso attraverso i frequentatori di una palestra. Le attività di controllo in tema di emergenza covid-19 si sono concentrate sul rispetto delle norme e dei dispositivi di protezione. La polizia Municipale ha irrogato una sanzione di 400 euro a carico di un esercizio commerciale in cui un addetto era privo dellaprotettiva. Sul fronte del contagio la situazione si è normalizzata. Ieri su 35 tamponi, ad essere risultata positiva solo una bimba di 11 anni già in isolamento ed in buone condizioni di salute.