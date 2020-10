Al via ad Ambelia la Fiera mediterranea del cavallo (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Fanfara a cavallo della Polizia di Stato e la banda musicale del Corpo forestale hanno inaugurato ad Ambelia – a Militello, in provincia di Catania – la 2^ edizione della Fiera mediterranea del cavallo promossa dalla Regione Siciliana, in collaborazione con Fieracavalli di Verona. fsc/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Fanfara adella Polizia di Stato e la banda musicale del Corpo forestale hanno inaugurato ad– a Militello, in provincia di Catania – la 2^ edizione delladelpromossa dalla Regione Siciliana, in collaborazione concavalli di Verona. fsc/mrv/red su Il Corriere della Città.

Sono state la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato e la banda musicale del Corpo forestale a inaugurare questa mattina ad Ambelia – la più antica Stazione di monta dell’Isola, a Militello, in prov ...

E’ un impegno faticoso che abbiamo assunto affinchè la Sicilia si accreditasse questo primato: quello di avere un impianto che per questo sport è tra i più prestigiosi. Adesso bisogna proseguire su qu ...

