Al Roland Garros un grande classico: sarà finale Nadal-Djokovic (Di venerdì 9 ottobre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal e Novak Djokovic si contenderanno, domenica, il titolo maschile del Roland Garros 2020, in scena inusualmente, a causa del Covid-19, a cavallo fra settembre e ottobre. Come sempre si gioca sulla terra rossa di Parigi e lo spagnolo – che sui suoi campi preferiti si adatta facilmente a ogni condizione atmosferica – prova a farla da padrone per la tredicesima volta in carriera. Nadal, numero due del mondo e del tabellone, ha sconfitto in semifinale l'argentino Diego Schwartzman, 14 del ranking Atp e 12 del seeding, col punteggio di 6-3 6-3 7-6 (0). Lo spagnolo, fin qui, in questo Roland Garros, non ha perso nemmeno un set. Il serbo Djokovic, primo tennista della classifica ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Rafaele Novaksi contenderanno, domenica, il titolo maschile del2020, in scena inusualmente, a causa del Covid-19, a cavallo fra settembre e ottobre. Come sempre si gioca sulla terra rossa di Parigi e lo spagnolo – che sui suoi campi preferiti si adatta facilmente a ogni condizione atmosferica – prova a farla da padrone per la tredicesima volta in carriera., numero due del mondo e del tabellone, ha sconfitto in semil'argentino Diego Schwartzman, 14 del ranking Atp e 12 del seeding, col punteggio di 6-3 6-3 7-6 (0). Lo spagnolo, fin qui, in questo, non ha perso nemmeno un set. Il serbo, primo tennista della classifica ...

