Xbox Series X/S sono 'incentrate sui fan ma i prezzi dei giochi next-gen sono un problema complesso' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anche se c'è molto di cui essere entusiasti per la nuova generazione di console in arrivo, dalla nuova tecnologia ai nuovi giochi, almeno una cosa non è stata una gioia per alcuni: il prezzo dei titoli. PS5 e Xbox Series X/S non hanno un costo eccessivo per quello che offrono, ma sembra che i giochi aumenteranno di prezzo. Mentre alcune aziende mantengono i loro titoli cross-gen allo standard di $ 59,99 che abbiamo avuto per oltre un decennio, altre non lo faranno. 2K è stato il primo publisher ad aumentare di $ 10 i titoli di nuova generazione con NBA 2K 21, e poi Activision ha fatto lo stesso con il prossimo Call of Duty. Probabilmente l'indicazione più grande è stata che Sony ha confermato che i suoi titoli next-gen costeranno $ 69,99. Sembra inevitabile che alla ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anche se c'è molto di cui essere entusiasti per la nuova generazione di console in arrivo, dalla nuova tecnologia ai nuovi, almeno una cosa non è stata una gioia per alcuni: il prezzo dei titoli. PS5 eX/S non hanno un costo eccessivo per quello che offrono, ma sembra che iaumenteranno di prezzo. Mentre alcune aziende mantengono i loro titoli cross-gen allo standard di $ 59,99 che abbiamo avuto per oltre un decennio, altre non lo faranno. 2K è stato il primo publisher ad aumentare di $ 10 i titoli di nuova generazione con NBA 2K 21, e poi Activision ha fatto lo stesso con il prossimo Call of Duty. Probabilmente l'indicazione più grande è stata che Sony ha confermato che i suoi titoli-gen costeranno $ 69,99. Sembra inevitabile che alla ...

XboxItalia : ?? Un anno da record per gli studi di sviluppo Xbox ?? 1.66 miliardi di ore giocate da voi! ?? In arrivo a fine mese… - IGNitalia : Il prezzo dei videogiochi next-gen è troppo elevato? Il capo marketing di Xbox Aaron Greenberg rassicura i fan: 'Do… - Eurogamer_it : #XboxSeriesXS: i prezzi dei giochi next-gen 'sono un problema complesso' secondo Aaron Greenberg. - MicrosoftRTweet : RT @GValley: Per la nostra rubrica 'l'opinione' oggi confrontiamo il teardown di PS5 con quello di Xbox Series X. Un confronto che esalta g… - GValley : Per la nostra rubrica 'l'opinione' oggi confrontiamo il teardown di PS5 con quello di Xbox Series X. Un confronto c… -