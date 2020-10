Traffico Roma del 08-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Luceverdedalla redazione Buongiorno a causa di un incidenterallentato tra via Gregorio XI e via di Boccea perintenso Intanto sono iniziati i disagi sulla sulla via Cassia lungo le vie Flaminia e Salaria devo fare con code nella zona di Ottavia Salaria con questoall’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe nelle zone di Acilia e di Pino anche quirallentato ci riferiamo alla via del mare è alla via Appia disagiche troviamo Inoltre sulla carreggiata interna del raccordo code a tratti tra le uscite Casilina e a ma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale ...