Temptation Island: Carlotta messa alla prova, Nello sbotta. (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’esperienza di Carlotta nel villaggio di Temptation Island è sempre più difficile. La ragazza, infatti, continua a vedere video del fidanzato insieme alla single Benedetta. Anche lui, però, non prende bene il percorso della compagna. Anche la quarta puntata è stata molto difficile per Carlotta. La romana infatti, nonostante sia sempre ironica e divertente, sta piano piano perdendo la sua vivacità di fronte alla sempre crescente vicinanza del fidanzato conArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’esperienza dinel villaggio diè sempre più difficile. La ragazza, infatti, continua a vedere video del fidanzato insiemesingle Benedetta. Anche lui, però, non prende bene il percorso della compagna. Anche la quarta puntata è stata molto difficile per. La romana infatti, nonostante sia sempre ironica e divertente, sta piano piano perdendo la sua vivacità di frontesempre crescente vicinanza del fidanzato conArticolo completo: dal blog SoloDonna

dilei_it : E alla fine Serena deciso di dare un'altra possibilità a Davide. Siamo senza parole?? #TemptationIsland… - bubinoblog : #ASCOLTITV 7 OTTOBRE 2020: ITALIA - MOLDAVIA, TEMPTATION ISLAND, CHI L'HA VISTO, MARE FUORI, BONOLIS DALLA BORTONE - fourleafclo98 : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - flamanc24 : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - MarioManca : Cosa non funziona di questo #TemptationIsland? -