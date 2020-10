(Di giovedì 8 ottobre 2020) Gli accoppiamenti delprincipale del, evento in programma al 27 settembre all’11 ottobre. Simonaè ladel seeding e si presenta forte del trionfo a Roma sulla seconda testa di serie, Karolina Pliskova, a sua volta seguita da Sofia Kenin, sebbene sia naturalmente da considerare tra le favorite l’icona Serena Williams. L’Italia sarà rappresentata in main draw da Camilae Jasmine, di seguito tutti gli accoppiamenti. FINALE Swiatek vs (4) Kenin SEMIFINALI Swiatek b. (Q) Podoroska 6-2 6-1 (4) Kenin b. (7) Kvitova 6-4 7-5 QUARTI DI FINALE Swiatek b. Trevisan 6-3 6-1 (Q) Podoroska b. (3) Svitolina 6-2 6-4 (4) Kenin b. ...

mc__mc_ : @Isaia_06 ???? pensa come ci ha ridotto il tabellone femminile, PENSA. (Sappiamo tutti che la finale più bella è UNA… - dyopamina : va tutto al contrario nel tabellone femminile - mc__mc_ : Sul tabellone femminile del #RolandGarros: - Ho tre nettissime preferenze (che non dico perché porto sfiga) - Una… - planetwin365ita : A tutto tennis! Anche nel tabellone femminile del #RolandGarros il tricolore sventola fiero. Martina #Trevisan ha… - zazoomblog : Tabellone femminile Roland Garros 2020: Halep leader presenti Giorgi e Paolini - #Tabellone #femminile #Roland… -

In semifinale del Roland Garros nessuna chance per l'argentina Nadia Podoroska contro la diciannovenne, che a 17 anni giocò la prima finale Wta in Ticino ...La polacca ha battuto Nadia Podoroska 6-2 6-1 e diventa la settima giocatrice non testa di serie della storia ad andare in finale in uno Slam ...