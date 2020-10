PS5 | i pannelli laterali rimovibili potrebbero graffiare la parte interna della console

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella giornata di ieri Sony ha pubblicato un video teardown in cui sono stati mostrati tutti i componenti interni di PlayStation 5. Ovviamente in molti sono rimasti incollati allo schermo mentre il progettista di Sony, Yasuhiro Ootori, mostrava tutti i dettagli interni.Ciò che è balzato all'occhio è stata la semplicità con coi Ootori ha tolto i, lasciando intendere così che PlayStation 5 si presterebbe ad una grande serie di personalizzazioni con scocche di vari colori.Ad ogni modo c'è chi ha notato un piccolo ma interessante particolare: l'utente Twitter GaheyeonDC ha pubblicato un fermo immagine del video al minuto 2:24 che mostra effettivamente delle righe presenti sulla...

infoitscienza : PS5: togliere i pannelli graffia la console? Una foto lo testimonia - infoitscienza : PS5 ed i pannelli laterali rimovibili che potrebbero graffiare la parte interna della console - SmorfiaDigitale : PS5: i pannelli rimovibili graffiano la console? Lo suggerisce il teardown - zazoomblog : PS5 ed i pannelli laterali rimovibili che potrebbero graffiare la parte interna della console - #pannelli #laterali… - zazoomblog : PS5 ed i pannelli laterali rimovibili che potrebbero graffiare la parte interna della console - #pannelli… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 pannelli

Un anticipo di tre mesi rispetto alla pratica avviata da Sony per la registrazione del proprio marchio in India, che ha costretto i creatori di PlayStation ad un procedimento legale. Il 12 novembre la ...Sony ha comunicato che prevede di lanciare un nuovo PlayStation Store - raggiungibile via web e mobile - entro la fine del mese di ottobre.