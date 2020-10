Pirelli in pole nel FTSE MIB grazie ad un broker

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,04%. Il titolo beneficia della promozione giunta dagli analisti di ManiFirst Bank di alzare la raccomandazione da “hold” a “buy”. Il target price è stato fissato a 4,45 euro che si confronta con i 4,01 euro delle attuali quotazioni. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello delMIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gruppo attivo nella produzione di pneumatici rispetto all’indice di riferimento. Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,096 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a ...

Inter, Zhang accelera per il nuovo main sponsor. Il presidente nerazzurro pronto a volare in Cina. Almeno 30 milioni per prendere il posto di Pirelli ...