Per Erdogan gli affari sono affari (anche in Grecia) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Turchia e Grecia si trovano sempre più in contrasto per il controllo del Mediterraneo. Ma la Mezzaluna non disdegna di realizzare fortissimi investimenti ad Atene. Un copione che vale anche nei confronti di Israele e Cina, grandi partner commerciali di Ankara.I turisti erano abituati a veder solcare le acque verdi e blu cobalto dell'Egeo solo da traghetti diretti verso le decine di isole dell'Ellade. Paesaggi paradisiaci, che però quest'anno sono stati disturbati, e non poco, dal passaggio di navi da guerra di diversa nazionalità a causa delle forti tensioni fra Grecia e Turchia per le rivendicazioni di Ankara sul controllo delle acque nel Mediterraneo dell'Est. Ad agosto si è arrivati a un passo dal conflitto armato. I rapporti sono ancora tesi e la Turchia non perde ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 ottobre 2020) Turchia esi trovano sempre più in contrasto per il controllo del Mediterraneo. Ma la Mezzaluna non disdegna di realizzare fortissimi investimenti ad Atene. Un copione che valenei confronti di Israele e Cina, grandi partner commerciali di Ankara.I turisti erano abituati a veder solcare le acque verdi e blu cobalto dell'Egeo solo da traghetti diretti verso le decine di isole dell'Ellade. Paesaggi paradisiaci, che però quest'annostati disturbati, e non poco, dal passaggio di navi da guerra di diversa nazionalità a causa delle forti tensioni frae Turchia per le rivendicazioni di Ankara sul controllo delle acque nel Mediterraneo dell'Est. Ad agosto si è arrivati a un passo dal conflitto armato. I rapportiancora tesi e la Turchia non perde ...

FMCastaldo : Oggi in @EP_ForeignAff ho ribadito la nostra posizione sul conflitto in #NagornoKarabakh. Le strategie diplomatich… - marcocappato : Oggi a Milano a fianco del popolo dell'#Armenia. Ci siamo battuti per la Turchia nella UE perché volevamo una Turc… - Black300Joe : RT @panorama_it: Turchia e Grecia si trovano sempre più in contrasto per il controllo del Mediterraneo. Ma Ankara non disdegna di realizzar… - panorama_it : Turchia e Grecia si trovano sempre più in contrasto per il controllo del Mediterraneo. Ma Ankara non disdegna di re… - PeriplanomenosP : RT @Marflo66036248: ????/??????DIALOGO ALLA ERDOGAN! Dopo la stupida provocazione ???? vs ???? (Famagusta) , eccone un'altra vs la ???? NAVTEX per es… -